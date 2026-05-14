Kate Middleton prepara dei tortelli nella sua ultima tappa italiana

Durante il suo ultimo giorno in Emilia Romagna, Kate Middleton ha partecipato a una sessione di cucina, preparando dei tortelli. La duchessa ha realizzato il piatto personalmente, con le proprie mani. La visita si è conclusa con questa attività, che ha coinvolto i partecipanti nella preparazione dei tortelli, tradizionale piatto della regione. La giornata ha visto anche incontri con cittadini e rappresentanti locali, prima di lasciare la zona.

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Finisce con un piatto di tortelli preparati da lei l’ultimo giorno di visita di Kate Middleton in Emilia Romagna. In un agriturismo sulle colline di Parma, la principessa del Galles ha impastato e preparato alcuni tortelli sotto la guida di uno chef locale e davanti alle telecamere. “Mi dispiace, sono molto lenta” si è scusata ridendo con il cuoco mentre impastava. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Kate Middleton prepara dei tortelli nella sua ultima tappa italiana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Il menù per Kate Middleton a Reggio Emilia: tortelli, erbazzone e vinoReggio Emilia, 13 maggio 2026 – Una tavola principesca, con erbazzone, tortelli e altri prodotti del territorio. Kate Middleton a Felino: la principessa ha preparato i tortelli sulle colline parmensiPrima di ripartire per il Regno Unito, la principessa Kate ha fatto tappa sulle colline parmensi e per qualche ora si è trasformata in una vera... Temi più discussi: Il viaggio in Italia di Kate Middleton segna un momento chiave per il futuro della royal family; L’asilo Allende si prepara alla visita di Kate Middleton: Tra mamme e bambini c’è grande emozione; Tgcom24: Reggio Emilia, la città si prepara ad accogliere Kate Middleton Video; Kate Middleton, la dieta salutista e il suo unico vizio proibito. La principessa diventa rezdòra: la casalinga della tradizione reggiana. Prima di tornare nel Regno Unito, Kate Middleton ha fatto visita all'agriturismo Al Vigneto a Barbiano di Felino, sulle colline parmensi. Ad accoglierla molte delle persone incontrate dura x.com Reggio Emilia, Kate Middleton diventa «rezdora» per un giorno e prepara la sfoglia fatta a manoDopo il pranzo in agriturismo e l’ultimo saluto alle famiglie del territorio, la principessa del Galles si è diretta verso l’aeroporto di Parma per il rientro a Londra, a Kensington Palace ... vanityfair.it Erbazzone, cos'è (e come si prepara) la torta povera simbolo di Reggio Emilia servita a Kate MiddletonDurante la visita ufficiale a Reggio Emilia, nel buffet dedicato a Catherine, Princess of Wales, è comparso uno dei simboli della cucina locale: l’erbazzone. Dalle origini contadine alle tavole reali, ... corriere.it