Kate Middleton a Reggio Emilia il saluto ai bambini in italiano | Come ti chiami? Io sono Caterina – Il video

Oggi a Reggio Emilia si è svolta la prima visita ufficiale all’estero della principessa del Galles dopo un periodo di cure per il cancro. Centinaia di persone, tra adulti e bambini, si sono radunate per accogliere la visita, con molti presenti che hanno assistito al momento in cui la principessa ha salutato i giovani presenti, chiedendo loro come si chiamassero e presentandosi come Caterina. Tra gli applausi, la visita si è concentrata sull'interazione con i più piccoli.

Centinaia di persone, adulti, ragazzi e soprattutto bambini, si sono riunite oggi, mercoledì 13 maggio, a Reggio Emilia per accogliere Catherine Middleton, principessa del Galles, alla sua prima visita ufficiale all’estero dopo le cure affrontate nel 2024 contro il cancro. Nella piazza Prampolini, accessibile a numero contingentato, la principessa si è intrattenuta con i bambini, chinandosi per parlare con loro in italiano: «Parlo poco italiano. Come ti chiami?». Poi, sorridendo a un piccolo interlocutore, ha aggiunto: «Io sono Caterina». Dopo l’incontro con la folla, Kate ha visitato il Centro Internazionale Loris Malaguzzi e successivamente la Scuola Anna Frank, una delle 36 scuole comunali che rappresentano il Reggio Approach, il modello educativo nato in città e conosciuto a livello internazionale.🔗 Leggi su Open.online

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Parlo poco italiano. Come ti chiami? Mi chiamo Caterina. La principessa del Galles Kate Middleton in visita a Reggio Emilia è stata protagonista di un breve siparietto in italiano con un gruppo di bambini. . . #news #RDSgrandisuccessi #KateMiddleton (: t x.com

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