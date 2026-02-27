Kate Middleton sensazionale con il look monocolore e coi bimbi è dolcissima

Kate Middleton ha fatto un’apparizione pubblica, sfoggiando un elegante look bordeaux monocromatico. Con i bambini al fianco, ha mostrato un volto dolce e spontaneo, attirando l’attenzione dei presenti. La sua presenza si è distinta per semplicità e raffinatezza, creando un momento di grande impatto visivo e emozionale.

Kate Middleton è tornata in pubblico dopo i BAFTA e ancora una volta è sensazionale con un look bordeaux monocromatico. La Principessa ha accompagnato William in Galles in occasione della festa patronale di San Davide che cade il primo di marzo. Ed è stata dolcissima con un gruppo di bambini che l’aspettava sotto la pioggia. Kate Middleton, il cappotto anni Ottanta di Alexander McQueen. Mentre Harry e Meghan Markle sfidano Re Carlo con il loro viaggio umanitario in Giordania, Kate Middleton e William lavorano per la Corona. La coppia è apparsa nuovamente in pubblico dopo i BAFTA dove hanno fatto clamore per il glamour dell’ abito di Gucci e dei gioielli antichi indossati dalla Principessa del Galles, ma anche perché era la sua prima uscita dopo l’arresto dell’ex Principe Andrea. 🔗 Leggi su Dilei.it

