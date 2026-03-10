Al Commonwealth Day la principessa Anna non ha voluto salutare Kate Middleton con un bacio Ecco perché

Il 9 marzo, all’abbazia di Westminster, i membri della famiglia reale si sono riuniti per celebrare il Commonwealth Day. Durante l’evento, la principessa Anna non ha scambiato un bacio con Kate Middleton, come invece avviene in alcune occasioni pubbliche tra membri della famiglia. La giornata ha visto la partecipazione di vari rappresentanti della monarchia britannica, senza altri dettagli sugli atteggiamenti tra i presenti.

Lunedì 9 marzo i Windsor si sono ritrovati all’abbazia di Westminster per festeggiare il Commonwealth Day. La cerimonia, che si svolge ogni anno il secondo lunedì di marzo, intende celebrare l’unità e l’armonia tra i 56 paesi membri di questa organizzazione intergovernativa. Presenti all’evento, in prima fila, re Carlo e la regina Camilla insieme al principe William e a Kate Middleton. Con loro anche la principessa Anna e il marito, Sir Timothy Laurence, e i duchi di Gloucester. GUARDA LE FOTO La regina Camilla e Kate Middleton brillano al Commonwealth Day (tra fischi e proteste): le foto più belle. E per due royal assenti – la principessa Beatrice e la principessa Eugenia, per ovvie ragioni – ce n’era uno inatteso: i l principe Alberto di Monaco. 🔗 Leggi su Amica.it

Kate Middleton al Commonwealth Day: blu nay, perle e capelli fluenti. È lei la ReginaKate Middleton e William sono arrivati alla Abbazia di Westminster per l'annuale cerimonia del Commonwealth Day.

