La principessa si è recata in Emilia, dove ha mostrato attenzione alle usanze locali e alle regole di comportamento. Durante il soggiorno, ha partecipato a pasti in cui ha rispettato le abitudini della regione, e la scelta dei tè è stata curata con attenzione, optando tra prodotti di un'azienda britannica e varietà cinesi. L'evento ha coinvolto diversi aspetti della buona educazione e delle tradizioni locali.

? Punti chiave Come ha armonizzato il galateo britannico con l'eleganza della tavola emiliana?. Chi ha curato la scelta dei tè tra Fortnum&Mason e Qimen Jinzhen?. Cosa ha portato la Locanda Ca’ Matilde sulla tavola della Principessa?. Perché l'erbazzone è diventato il simbolo del protocollo reale in Emilia?.? In Breve Petra Carsetti ha coordinato l'allestimento tra protocollo britannico ed eleganza locale.. Il buffet della Locanda Ca' Matilde è stato curato da Marcella Abbadini e Andrea Incerti Vezzani.. Il menu ha incluso tè Fortnum&Mason e l'erbazzone tipico di Reggio Emilia.. L'incontro ufficiale si è svolto nella Sala del Tricolore di Reggio Emilia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Kate Middleton a Reggio Emilia. Sceglie l'Italia dopo la malattia

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