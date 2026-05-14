Kate Middleton ha visitato la scuola dell’infanzia Salvador Allende di Reggio Emilia con un abbinamento perfetto per le prossime cerimonie
Kate Middleton ha effettuato una visita alla scuola dell’infanzia Salvador Allende di Reggio Emilia, conosciuta per il metodo educativo che si concentra sulla creatività e lo sviluppo dei bambini. La visita si inserisce in un contesto di incontri istituzionali e culturali, in cui la duchessa ha osservato da vicino le attività svolte all’interno della scuola. L’istituto rappresenta uno dei principali esempi di questo approccio pedagogico, adottato in molte parti del mondo. La visita si è svolta in un momento di preparativi per le prossime cerimonie ufficiali.
Kate Middleton ha visitato la scuola dell’infanzia Salvador Allende di Reggio Emilia, uno dei luoghi simbolo del Reggio Emilia Approach, modello educativo riconosciuto a livello internazionale per l’attenzione alla creatività e allo sviluppo della prima infanzia. La tappa italiana si inserisce nel più ampio impegno della principessa del Galles sui temi dell’early childhood, ambito centrale delle attività del Royal Foundation Centre for Early Childhood. Per l’occasione, lo stile ha seguito la stessa logica della visita: equilibrio, misura e attenzione al dettaglio. Il punto focale del look è l’abbinamento tra la gonna lunga plissettata e le slingback basse bicolor, una combinazione che definisce l’intera costruzione dell’outfit e che si rivela particolarmente adatta anche alle prossime cerimonie primaverili ed estive. 🔗 Leggi su Amica.it
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