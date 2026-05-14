Kate Middleton ha visitato la scuola dell’infanzia Salvador Allende di Reggio Emilia con un abbinamento perfetto per le prossime cerimonie

Kate Middleton ha effettuato una visita alla scuola dell’infanzia Salvador Allende di Reggio Emilia, conosciuta per il metodo educativo che si concentra sulla creatività e lo sviluppo dei bambini. La visita si inserisce in un contesto di incontri istituzionali e culturali, in cui la duchessa ha osservato da vicino le attività svolte all’interno della scuola. L’istituto rappresenta uno dei principali esempi di questo approccio pedagogico, adottato in molte parti del mondo. La visita si è svolta in un momento di preparativi per le prossime cerimonie ufficiali.

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