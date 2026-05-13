Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia in un viaggio che segna il suo primo impegno all’estero nel 2024, dopo un periodo di assenza a causa di una diagnosi di cancro. All’arrivo, è stata vista mentre si intratteneva con alcuni locali, tra cui un pranzo con un erbazzone e un momento di contatto con una ragazza disabile. Le immagini mostrano anche un abbraccio tra la principessa e la giovane.

La principessa del Galles Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia per il suo primo viaggio all’estero dal 2024, quando le era stato diagnosticato il cancro che l’ha tenuta lontana dagli impegni pubblici per mesi. La missione che la porta nella città emiliana è densa di significato per lei, per la Corona e per l’Italia. Una folla sconfinata di persone si è accampata cercando di guadagnare i posti migliori dai quale scorgere Kate, chiamandola, emozionata e cerando il suo sorriso. Mani alzate e cellulari spianati nella piazza principale, davanti all’entrata del comune dove il sindaco e le istituzioni l’hanno ricevuta per portarle il saluto della comunità che aspettava la “sua” Kate con ansia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Kate Middleton a Reggio Emilia, le immagini dell’arrivo: il pranzo con l’erbazzone, poi l’abbraccio con una ragazza disabile – VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Kate Middleton a Reggio Emilia, le immagini dell’arrivo: il saluto alla folla festante, poi l’abbraccio con una ragazza disabile – VIDEOÈ arrivata, in una piazza in trepidante attesa davanti al Duomo di Reggio Emilia, la principessa del Galles, Kate Middleton.

Il menù per Kate Middleton a Reggio Emilia: tortelli, erbazzone e vinoReggio Emilia, 13 maggio 2026 – Una tavola principesca, con erbazzone, tortelli e altri prodotti del territorio.

Temi più discussi: Kate Middleton oggi a Reggio Emilia, visita agli asili più belli del mondo dopo la malattia; Kate Middleton a Reggio Emilia, cosa sappiamo sulla visita: l’incontro in Comune, il tour negli asili simbolo e la tappa da Max Mara; Il primo viaggio di Kate Middleton dopo il cancro sarà in Italia: ma cosa farà la principessa a Reggio Emilia?; Kate Middleton, viaggio a Reggio Emilia il 13 e 14 maggio.

Kate Middleton a Reggio Emilia, fan in attesa tra bandiere e rose: la diretta x.com

Kate nella mia città natale reddit

Kate Middleton porta a Reggio Emilia una ventata di colore: col tailleur azzurro omaggia l’ItaliaKate Middleton è arrivata a Reggio Emilia: primo viaggio ufficiale internazionale dopo la diagnosi di cancro. Per l’occasione ha scelto un tailleur azzurro. fanpage.it

Kate Middleton arrivata a Reggio Emilia: il look che omaggia l'Italia, il menù del rinfresco e l'abbraccio della follaLa Principessa Kate Middleton è oggi a Reggio Emilia per una visita da lei fortemente voluta che si concentrerà sulla conoscenza del al 'Reggio ... ilgazzettino.it