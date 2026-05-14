Anche nel secondo giorno di visite in Italia, la principessa ha scelto di portare avanti il suo stile con un trucco occhi sfumato, noto come smokey eyes. Durante gli impegni ufficiali, ha indossato un abito semplice ma elegante e ha completato il look con un trucco che ha attirato l’attenzione. Le foto scattate durante l’evento mostrano chiaramente il suo trucco occhi, che si distingue per le sfumature scure e l’effetto intenso. La scelta del make-up ha attirato commenti tra gli osservatori e i media presenti.

La principessa si trova infatti a Reggio Emilia per visitare strutture e scuole locali, prima tappa di quella che il suo staff definisce una «missione globale sulla prima infanzia» e che nei prossimi mesi la porterà in giro per il mondo per studiare altri modelli. Un vanto, dunque, per il nostro Paese e per la città di Reggio, battezzata come punto di partenza di questo programma internazionale. Occhi, dunque, puntati sulla reale, impegnata in una fitta agenda di visite nella zona, e ovviamente sul suo beauty look, dato da una combo di elementi ormai signature dell'estetica della moglie di Will. Secondo giorno Per il secondo giorno a Reggio Emilia, la moglie del principe William, lato beauty, ha continuato a mantenere fede ai suoi codici estetici ormai collaudati, anche se, a spiccare, questa volta, è l'intenso smokey eyes. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton e il potere dello smokey eyes per il suo secondo giorno in Italia

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