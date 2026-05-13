La principessa di Galles è arrivata a Reggio Emilia, attirando l’attenzione con un’acconciatura con onde extra long e capelli molto luminosi. Il suo look ha catturato l’attenzione di chi era presente all’evento, che ha osservato con interesse i dettagli del suo stile e la scelta di un trucco semplice ma curato. L’arrivo è stato seguito da numerosi scatti e commenti sui social media.

La principessa, infatti, ha scelto proprio la città italiana e le sue strutture come prima tappa di quella che il suo staff definisce una «missione globale sulla prima infanzia», e che nei prossimi mesi la porterà in giro per il mondo per studiare altri modelli. Un vanto, dunque, per il nostro Paese e per la città di Reggio, battezzata come punto di partenza di questo programma internazionale. Occhi, dunque, puntati sulla reale, impegnata in una due giorni fitta di visite nella zona, e ovviamente sul suo beauty look, dato da una combo di elementi ormai signature dell'estetica della moglie di Will. Per il suo arrivo a Reggio Emilia e il...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton, onde extra long e ultra luminose per il suo arrivo in Italia

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