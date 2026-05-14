Durante il secondo giorno di visite a Reggio Emilia, la principessa del Galles è apparsa con una giacca italiana, uno dei suoi blazer preferiti. Quel capo di abbigliamento era stato scelto anche in occasione di un precedente aggiornamento sulle sue condizioni di salute, avvenuto nel giugno del 2024. La principessa ha partecipato a vari impegni ufficiali, mantenendo uno stile riconoscibile con questo particolare capo di abbigliamento. La presenza a Reggio Emilia si inserisce in una serie di appuntamenti ufficiali in Italia.

La fotografia pubblicata su Instagram la ricorderete tutti. Kate Middleton è appoggiata a un albero, guarda verso l'alto e ha le braccia incrociate. Nello scatto di Matt Porteous Sua Altezza ha un look semplice, essenziale, solo una giacca, una T-shirt bianca e un paio di jeans. Scrisse in un accorato post che le cure stavano procedendo bene e che avrebbe partecipato alla parata in onore di re Carlo il giorno successivo, mostrandosi al pubblico dopo alcuni mesi di buio. La giacca in questione caratterizzata da tasche arrotondate è firmata Blazé Milano, un brand molto apprezzato dalla principessa. Nella descrizione del prodotto si legge... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton, che indossa la giacca italiana simbolo della sua lotta contro il cancro

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