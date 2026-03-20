Durante un banchetto di Stato al Castello di Windsor, Kate Middleton ha attirato l’attenzione indossando un paio di scarpe-gioiello dal valore di 1.275 euro, un dettaglio che ha suscitato interesse tra i presenti. La duchessa di Cambridge è stata protagonista dell’evento in occasione della visita del Presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu e della sua consorte Oluremi Tinubu.

Kate Middleton è stata la protagonista assoluta del banchetto di Stato che si è tenuto al Castello di Windsor in onore del Presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu e di sua moglie, Oluremi Tinubu, durante la visita in Gran Bretagna. La Principessa del Galles si è mostrata all’altezza come futura Regina e ha superato le aspettative in fatto di look. Kate Middleton, il difficile abito verde. Kate Middleton si è presentata alla cena di gala con un abito in chiffon verde scuro, creato dallo stilista cino-giapponese Andrew Gn. Il vestito presentava un collo alto, maniche lunghe e a sbuffo e una gonna lunga fino ai piedi, morbida e impalpabile. Una scelta di stile inusuale per Kate che di solito si affida ai suoi brand favoriti per look così importanti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, le scarpe-gioiello da 1.275 euro che raramente indossa

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