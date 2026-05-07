Kate Middleton a Reggio Emilia e l' omaggio a Max Mara

In queste ore, i portici di Piazza Prampolini sono avvolti da un silenzio attento, che si percepisce tra le vie di Reggio Emilia. La visita di una rappresentante della famiglia reale britannica ha portato l’attenzione su un evento ufficiale, durante il quale è stato reso omaggio a un marchio di moda italiano. La presenza ha coinvolto l’area con un certo riserbo, senza clamore o grandi manifestazioni pubbliche.

AGI - C’è un silenzio operoso, quasi millimetrico, che in queste ore avvolge i portici di Piazza Prampolini. È il silenzio delle grandi attese, quello che precede i momenti destinati a restare negli archivi fotografici per decenni. Mentre il mondo osserva i bollettini di Kensington Palace, Reggio Emilia si prepara a diventare, il prossimo 13 maggio, l'ombelico del mondo reale. Non è un viaggio di piacere, né una semplice visita di cortesia. Quello di Catherine è un ritorno alla vita pubblica internazionale carico di simbolismo. Il quesito che agita le redazioni di moda di mezzo mondo è uno solo: Kate vestirà a chilometro zero? La moda come linguaggio diplomatico.🔗 Leggi su Agi.it

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