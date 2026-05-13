Kate Middleton porta a Reggio Emilia una ventata di colore | col tailleur azzurro omaggia l'Italia
Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia per il suo primo viaggio ufficiale all’estero dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro. La duchessa ha indossato un tailleur azzurro, scelta che ha attirato l’attenzione con il suo colore vivace. La visita si svolge in un momento delicato, mentre si reca in Italia per incontri istituzionali e iniziative di beneficenza. La sua presenza ha suscitato interesse tra la stampa e i cittadini locali.
Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia: primo viaggio ufficiale internazionale dopo la diagnosi di cancro. Per l'occasione ha scelto un tailleur azzurro.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Kate Middleton in Italia, il riconoscimento prestigioso a Reggio Emilia
Kate Middleton a Reggio Emilia. Sceglie l’Italia dopo la malattiaKate Middleton visiterà la città di Reggio Emilia tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio.
Temi più discussi: Kate Middleton torna in Italia dopo 26 anni: nel 2000 aveva scelto Firenze dopo una delusione d’amore; Kate torna in Italia: a Reggio Emilia in nome dell’infanzia; Kate Middleton a Reggio Emilia: i luoghi imperdibili della città; Kate Middleton, il suo parrucchiere è il reggiano Rossano Ferretti: Una gran bella persona, essere scelto un privilegio.
William resterà a casa per occuparsi di Louis, Charlotte e George. Questa frase, riportata da una fonte vicina ai reali, spiega chiaramente la scelta di Kate Middleton di affrontare il viaggio in Italia senza il marito. Dietro questa decisione non ci sono né emerge - Facebook facebook
Sono stato appena invitato a un Garden Party di Buckingham Palace, completamente sbalordito. Qualche consiglio da chi c'è già stato? reddit
Kate Middleton porta a Reggio Emilia una ventata di colore: col tailleur azzurro omaggia l’ItaliaKate Middleton è arrivata a Reggio Emilia: primo viaggio ufficiale internazionale dopo la diagnosi di cancro. Per l’occasione ha scelto un tailleur azzurro. fanpage.it
Kate Middleton arriva in Italia: E’ impaziente. Ecco il programma del suo viaggio a Reggio Emilia, il primo da sola e dopo il cancroKate Middleton a Reggio Emilia per studiare il modello educativo che ha conquistato il mondo. Il suo primo viaggio dopo il cancro. ilfattoquotidiano.it