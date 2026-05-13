Kate Middleton porta a Reggio Emilia una ventata di colore | col tailleur azzurro omaggia l'Italia

Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia per il suo primo viaggio ufficiale all’estero dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro. La duchessa ha indossato un tailleur azzurro, scelta che ha attirato l’attenzione con il suo colore vivace. La visita si svolge in un momento delicato, mentre si reca in Italia per incontri istituzionali e iniziative di beneficenza. La sua presenza ha suscitato interesse tra la stampa e i cittadini locali.

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Kate Middleton è arrivata a Reggio Emilia: primo viaggio ufficiale internazionale dopo la diagnosi di cancro. Per l'occasione ha scelto un tailleur azzurro.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Kate Middleton in Italia, il riconoscimento prestigioso a Reggio Emilia Kate Middleton a Reggio Emilia. Sceglie l’Italia dopo la malattiaKate Middleton visiterà la città di Reggio Emilia tra mercoledì 13 e giovedì 14 maggio. Temi più discussi: Kate Middleton torna in Italia dopo 26 anni: nel 2000 aveva scelto Firenze dopo una delusione d’amore; Kate torna in Italia: a Reggio Emilia in nome dell’infanzia; Kate Middleton a Reggio Emilia: i luoghi imperdibili della città; Kate Middleton, il suo parrucchiere è il reggiano Rossano Ferretti: Una gran bella persona, essere scelto un privilegio. Sono stato appena invitato a un Garden Party di Buckingham Palace, completamente sbalordito. Qualche consiglio da chi c'è già stato? reddit Kate Middleton porta a Reggio Emilia una ventata di colore: col tailleur azzurro omaggia l’ItaliaKate Middleton è arrivata a Reggio Emilia: primo viaggio ufficiale internazionale dopo la diagnosi di cancro. Per l’occasione ha scelto un tailleur azzurro. fanpage.it Kate Middleton arriva in Italia: E’ impaziente. Ecco il programma del suo viaggio a Reggio Emilia, il primo da sola e dopo il cancroKate Middleton a Reggio Emilia per studiare il modello educativo che ha conquistato il mondo. Il suo primo viaggio dopo il cancro. ilfattoquotidiano.it