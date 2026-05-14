Kate Middleton si trova a Reggio Emilia, dove ha visitato cinque negozi specializzati in prodotti gastronomici. La visita riguarda la scelta di souvenir tipici della regione da portare in dono alla famiglia reale. La visita si concentra su esercizi commerciali che vendono specialità locali, tra cui formaggi, salumi e altri prodotti alimentari caratteristici dell'Emilia Romagna. La giornalista ha raccolto i dettagli sui punti vendita e sui prodotti disponibili in zona.

Sappiamo dunque che quello di Kate Middleton non è un viaggio di piacere, o almeno non soltanto. Dopodiché, già che si trova nella splendida Emilia Romagna, non possiamo fare a meno di suggerirle un po' di luoghi da visitare e, soprattutto, parlando la regione italiana ed europea con il maggior numero di prodotti DOP e IGP, un po' di luoghi veraci e autentici dove mangiare e bere e bene, e soprattutto portare a casa i souvenir gastronomici per tutta la famiglia reale. Tutti a prova di Principessa. Il primo Parmigiano Reggiano Bio (per Re Carlo) Principessa o no, è improbabile che Kate Middleton passi dall'Emilia Romagna senza assaggiare (e portare con sé) un pezzo del suo formaggio più celebre in Italia come all'estero.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton a Reggio Emilia: cinque posti per comprare i giusti souvenir gastronomici da portare a tutta la famiglia reale

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