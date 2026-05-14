Kate la principessa del popolo Selfie abbracci e il Tricolore tra i bambini di Reggio Emilia

Kate, conosciuta come la principessa del popolo, è arrivata a Reggio Emilia a bordo di un Embraer Legacy 600. Nei giorni scorsi ha incontrato bambini e adulti, scattando selfie, stringendo abbracci e mostrando il Tricolore tra la gente. La visita ha attirato numerosi cittadini, che hanno potuto condividere momenti di vicinanza con lei. È la prima volta che la principessa si trova in questa città del Nord Italia.

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C'era una volta una principessa atterrata nel Belpaese a bordo di un Embraer legacy 600. E poi c'è Kate, l'italiana, da ieri, oltre che del Galles, anche sua altezza di Reggio Emilia. Catherine Middleton ha scelto l'Italia per la sua prima visita fuori dai confini di Albione e oltre la malattia. Nel 2021 ha lanciato la Royal Foundation centre for Early Childhood, dal 2024 la battaglia più dura "per tutta la nostra giovane famiglia", disse pensando ai suoi figli, rivelando al mondo di essere in cura. Già, i bambini, "Occuparsi degli uomini di domani", fa sapere Kensigton Palace ai quasi cento giornalisti accreditati, 43 solo dal Regno Unito, come l'Italia sia la prima tappa di un programma globale per fare rete fra le eccellenze educative della prima infanzia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Kate, la principessa del popolo. Selfie, abbracci e il Tricolore tra i bambini di Reggio Emilia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Reggio Emilia in festa per Catherine. Per la principessa il primo Tricolore e tanti selfie...AGI - Parte con un affettuoso saluto a cinquantina di bambini delle scuole di infanzia la visita a Reggio Emilia di Kate Middleton. Reggio Emilia in festa per Catherine. Per la principessa il primo Tricolore, tanti selfie ...AGI - Parte con un affettuoso saluto a una cinquantina di bambini delle scuole di infanzia la visita a Reggio Emilia di Kate Middleton. Temi più discussi: Kate Middleton a Reggio Emilia, le immagini della visita. FOTO; Kate Middleton in Italia, la prima visita ufficiale dopo la malattia per studiare gli asili; Kate Middleton oggi a Reggio Emilia, visita agli asili più belli del mondo dopo la malattia; La giornata italiana di Kate Middleton oggi a Reggio Emilia: il Primo Tricolore, i selfie, il centro sull'infanzia. E lei rispolvera l'italiano: Grazie mille. Kate a Reggio Emilia, il secondo giorno della principessa in città fra scuole e bambini. La diretta x.com La principessa Kate a Reggio Emilia, oggi il secondo giorno di visita: l’arrivo alla scuola d’infanzia, la direttaLa moglie dell’erede al trono del Regno Unito ieri è stata accolta dall’amore di tremila persone, poi ha ricevuto il primo Tricolore e ha visitato il centro Malaguzzi, dove ha potuto toccare con mano ... ilrestodelcarlino.it Come ti chiami? Io sono Caterina: il racconto della prima giornata di Kate Middleton a Reggio Emilia con i bambini degli asili che ha visitato – VIDEOKate Middleton conquista Reggio Emilia: parole in italiano, bambini, argilla e il metodo Reggio Approach. Il racconto della prima giornata. ilfattoquotidiano.it