A Reggio Emilia, si è svolta una visita ufficiale di Kate Middleton, che ha iniziato salutando circa cinquanta bambini delle scuole dell'infanzia. La principessa ha anche partecipato a un momento dedicato alla bandiera nazionale, scattando numerosi selfie con i presenti. La giornata è stata caratterizzata da una serie di incontri pubblici e momenti di incontro con la comunità locale.

AGI - Parte con un affettuoso saluto a cinquantina di bambini delle scuole di infanzia la visita a Reggio Emilia di Kate Middleton. Al suo arrivo, la principessa del Galles si è trattenuta per qualche minuto con i piccoli alunni in piazza Prampolini di fronte alla sede del Comune. Poi ha abbracciato una ragazza. "Kate Kate" il grido delle tante persone assiepate da questa mattina dietro le transenne, cui la principessa ha rivolto un saluto. "È bellissima", commentano i fan. Tailleur pantaloni blu pervinca con borsa coordinata, la moglie dell'erede al trono britannico, William, è stata accolta dal sindaco di Reggio Emilia Marco Massari che l'ha accompagnata municipio per ricevere il Primo Tricolore come tributo al suo impegno per l'infanzia.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Reggio Emilia in festa per Catherine. Per la principessa il primo Tricolore e tanti selfie...

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