reggio emilia in festa per catherine per la principessa il primo tricolore tanti selfie

Reggio Emilia si prepara a ricevere la visita di Kate Middleton, che si conclude con un saluto a circa cinquanta bambini delle scuole dell'infanzia. La principessa ha mostrato il primo Tricolore di fronte ai presenti, scattando numerosi selfie insieme ai giovani partecipanti. La presenza di Kate Middleton ha attirato l'attenzione della comunità locale, creando un evento che ha coinvolto cittadini e istituzioni.

AGI - Parte con un affettuoso saluto a una cinquantina di bambini delle scuole di infanzia la visita a Reggio Emilia di Kate Middleton. Al suo arrivo, la principessa del Galles si è trattenuta per qualche minuto con i piccoli alunni in piazza Prampolini di fronte alla sede del Comune. Poi ha abbracciato una ragazza. "Kate Kate" il grido delle tante persone assiepate da questa mattina dietro le transenne, cui la principessa ha rivolto un saluto. "È bellissima", commentano i fan. Tailleur pantaloni blu pervinca con borsa coordinata, la moglie dell'erede al trono britannico, William, è stata accolta dal sindaco di Reggio Emilia Marco Massari che l'ha accompagnata municipio per ricevere il Primo Tricolore come tributo al suo impegno per l'infanzia.🔗 Leggi su Agi.it

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