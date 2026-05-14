Kate a Reggio Emilia visita il centro di riciclaggio creativo Remida

La principessa del Galles ha visitato il centro di riciclaggio creativo Remida a Reggio Emilia nel secondo giorno del suo soggiorno in Emilia Romagna. La visita si è svolta nel pomeriggio, con l'ingresso nel centro accompagnato da rappresentanti locali. Durante l'evento, sono stati mostrati alcuni dei materiali riciclati e le attività realizzate nel centro. La visita è durata circa un'ora e si è conclusa con un breve intervento di ringraziamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La principessa del Galles Kate, ha visitato il centro di riciclaggio creativo Remida di Reggio Emilia durante il suo secondo giorno in Emilia Romagna. Un progetto dedicato a sostenibilità ed educazione nella prima infanzia legato al Reggio Emilia Approach. Durante la visita, i funzionari le hanno mostrato giocattoli realizzati con metallo riciclato e materiali plastici provenienti da eccedenze industriali. Il centro collabora con 200 aziende per recuperare i materiali usati e cerca di trasformarli in strumenti di apprendimento per i bambini. Derby Roma-Lazio, Binaghi ironico: "Oggi in Italia si deve spostare il calcio o il tennis? Calendario Serie A fatto con i piedi" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Kate a Reggio Emilia visita il centro di riciclaggio creativo Remida ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Kate a Reggio Emilia, la visita al centro di riciclaggio creativoDopo una visita alla scuola Salvador Allende di Reggio Emilia, prima tappa della sua seconda giornata in Emilia-Romagna, la principessa del Galles... Kate a Reggio Emilia, la principessa gioca con i bimbi al centro RemidaAGI - Prosegue la visita di Kate Middleton a Reggio Emilia focalizzata sulla filosofia educativa del "Reggio Emilia Approach". Temi più discussi: Kate Middleton, viaggio a Reggio Emilia il 13 e 14 maggio; Kate Middleton in Italia, la prima visita ufficiale dopo la malattia per studiare gli asili; Le foto della principessa Kate Middleton a Reggio Emilia; Cosa sono Reggio Children e il celebre Reggio Emilia Approach che portano Kate Middleton in Italia?. Siamo stati con Kate Middleton nel suo ultimo giorno a Reggio Emilia, tra scuole nel bosco, bambini seduti nell’erba e sfoglia tirata a mano. La principessa del Galles ha poi salutato l’Emilia con una frase che vale più di un discorso: Vorrei che tutte le scuole x.com Kate Middleton a Reggio Emilia. L’arrivo, il saluto ai bambini, gli abbracci: Tornerò. La direttaLa principessa del Galles in visita oggi e domani per conoscere da vicino il Reggio Emilia Approach sull’infanzia. Per Catherine è il primo viaggio all’estero ... bologna.repubblica.it La principessa Kate a Reggio Emilia, tra regali dei fan e tortellini per studiare modello pedagogicoLa principessa del Galles, in rappresentanza del Royal Foundation Centre for Early Childhood da lei fondato nel 2021, sta studiando l'approccio al metodo pedagogico internazionale nato nel dopoguerra ... rainews.it