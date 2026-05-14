Kate a Reggio Emilia la principessa gioca con i bimbi al centro Remida

Durante la sua visita a Reggio Emilia, Kate Middleton ha partecipato a un’attività con i bambini presso il centro Remida, un luogo dedicato alla creatività e al riciclo educativo. La principessa ha interagito con i piccoli, osservando da vicino le attività svolte e condividendo momenti di gioco. La visita si inserisce nel percorso dedicato alla conoscenza del metodo educativo “Reggio Emilia Approach”, diffuso in molte scuole e centri della zona.

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AGI - Prosegue la visita di Kate Middleton a Reggio Emilia focalizzata sulla filosofia educativa del " Reggio Emilia Approach ". Dopo la visita di questa mattina a una scuola d'infanzia che mette l'ambiente al centro dell'apprendimento, la Principessa del Galles ha fatto tappa al centro di riciclaggio creativo Remida, progetto culturale di sostenibilità e ricerca sui materiali di scarto. Kate gioca con i bimbi al Remida. Con la fantasia di un bambino sostenuta dalla comunità, un vecchio ingranaggio si può trasformare in un cespuglio. Un anello di ottone in un cucchiaio. E i tubi in disuso per l'aerazione in una sorta di morbido verme gigante su cui stare in equilibrio. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Kate a Reggio Emilia, la principessa gioca con i bimbi al centro Remida ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Kate a Reggio Emilia, la principessa incontra i bimbi dell’asilo modello nel verde(Adnkronos) – Nel secondo giorno di visita a Reggio Emilia, la principessa Kate ha visitato la scuola dell'infanzia "Salvador Allende", osservando... Kate a Reggio Emilia, la seconda giornata della principessa in città fra bimbi e progetti culturaliAGI - Prosegue la visita di Kate Middleton a Reggio Emilia focalizzata sulla filosofia educativa del "Reggio Emilia Approach". Temi più discussi: Kate Middleton a Reggio Emilia, le immagini della principessa in Italia. FOTO; Kate Middleton in Italia, la prima visita ufficiale dopo la malattia per studiare gli asili; Kate Middleton oggi a Reggio Emilia, visita agli asili più belli del mondo dopo la malattia; Le foto della principessa Kate Middleton a Reggio Emilia. Kate a Reggio Emilia, il secondo giorno in città: Avrei voluto anch’io una scuola così. La diretta x.com La principessa Kate a Reggio Emilia, tra regali dei fan e tortellini per studiare modello pedagogicoLa principessa del Galles, in rappresentanza del Royal Foundation Centre for Early Childhood da lei fondato nel 2021, sta studiando l'approccio al metodo pedagogico internazionale nato nel dopoguerra ... rainews.it Reggio Emilia, Kate Middleton diventa «rezdora» per un giorno e prepara la sfoglia fatta a manoDopo il pranzo in agriturismo e l’ultimo saluto alle famiglie del territorio, la principessa del Galles si è diretta verso l’aeroporto di Parma per il rientro a Londra, a Kensington Palace ... vanityfair.it