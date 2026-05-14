Kate a Reggio Emilia la visita al centro di riciclaggio creativo
Kate ha visitato il centro di riciclaggio creativo a Reggio Emilia, dopo aver trascorso del tempo presso la scuola Salvador Allende. La visita è stata la prima tappa del suo viaggio nella città. Durante l’evento, ha osservato le attività svolte nel centro e ha incontrato alcuni degli operatori coinvolti nei progetti di riciclo e riutilizzo dei materiali. La giornata si è conclusa con un breve momento di confronto tra le parti presenti.
Dopo una visita alla scuola Salvador Allende di Reggio Emilia, prima tappa della sua seconda giornata in Emilia-Romagna, la principessa del Galles Kate è arrivata al centro di riciclaggio creativo REMIDA, un progetto dedicato a sostenibilità ed educazione nella prima infanzia legato al Reggio Emilia Approach. Ad accoglierla anche l’ex ministro Francesco Profumo, presidente della Fondazione Reggio Children. Il centro, sostenuto da circa 200 aziende, recupera materiali industriali trasformandoli in strumenti educativi per bambini. Foto Claudio FurlanLaPresse Secondo giorno della visita in Italia. La principessa Kate è da ieri a Reggio Emilia per una visita di due giorni dedicata all’educazione della prima infanzia, la prima missione all’estero da quando ha annunciato la remissione del cancro. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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