Kate a Reggio Emilia la visita al centro di riciclaggio creativo

Kate ha visitato il centro di riciclaggio creativo a Reggio Emilia, dopo aver trascorso del tempo presso la scuola Salvador Allende. La visita è stata la prima tappa del suo viaggio nella città. Durante l’evento, ha osservato le attività svolte nel centro e ha incontrato alcuni degli operatori coinvolti nei progetti di riciclo e riutilizzo dei materiali. La giornata si è conclusa con un breve momento di confronto tra le parti presenti.

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