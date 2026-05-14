Kate a Reggio Emilia tira la sfoglia e prepara i tortelli

Nella giornata di oggi, a Reggio Emilia, si è svolta una visita privata di una figura di alto profilo. Dopo aver partecipato a un evento pubblico ieri, caratterizzato da numerosi incontri con il pubblico, questa mattina ha dedicato il tempo ai bambini della città. Durante la visita, si è fermata in una scuola locale, dove ha assistito alla preparazione di tortelli e ha aiutato a tirare la sfoglia, coinvolgendosi nelle attività tipiche della tradizione culinaria.

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Secondo e ultimo giorno di vista privata a Reggio Emilia per la principessa del Galles: dopo il bagno di folla di ieri, oggi la giornata è interamente dedicata ai più piccoli. Al Reggio Children le mani nella creta. Ventiquattro ore dopo l’impasto di uova e farina per preparare i tortelli d’erbetta. “È terapeutico impastare”. Kate Middleton, per qualche minuto, diventa ‘rezdòra’ come le casalinghe reggiane per immergersi nelle tradizioni del territorio. La principessa del Galles tira la sfoglia emiliana accanto allo chef dell’agriturismo ‘Al Vigneto’ a Barbiano di Felino, nel Parmense, ultima tappa della sua visita in Italia. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Kate a Reggio Emilia tira la sfoglia e prepara i tortelli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Kate a Reggio Emilia tira la sfoglia e prepara i tortelli Sullo stesso argomento Reggio Emilia, Kate Middleton diventa «rezdora» per un giorno e prepara la sfoglia fatta a manoDopo una mattinata fitta di appuntamenti tra gli istituti del circuito Reggio Children e la visita al centro Re Mida, spazio dedicato al riciclo... Kate Middleton prepara i tortelli in Emilia-Romagna e la sua reazione all’imprevisto conquista tutti (VIDEO)Con un sorridente “Arrivederci, grazie” pronunciato in italiano, la principessa Kate Middleton ha concluso la sua visita di due giorni in... Temi più discussi: Kate Middleton a Reggio Emilia, le immagini della principessa in Italia. FOTO; Kate Middleton in Italia, la prima visita ufficiale dopo la malattia per studiare gli asili; Le foto della principessa Kate Middleton a Reggio Emilia; Kate Middleton a Reggio Emilia, cosa sappiamo sulla visita: l’incontro in Comune, il tour negli asili simbolo e la tappa da Max Mara. Siamo stati con Kate Middleton nel suo ultimo giorno a Reggio Emilia, tra scuole nel bosco, bambini seduti nell’erba e sfoglia tirata a mano. La principessa del Galles ha poi salutato l’Emilia con una frase che vale più di un discorso: Vorrei che tutte le scuole x.com Kate Middleton a Reggio Emilia: il look del secondo giorno (con dettaglio ormai leggendario) firmato da un brand milaneseArrivata all'ora di pranzo Kate Middleton a Reggio Emilia ha partecipato a momenti formali e informali, sempre emozionanti ... vogue.it Kate Middleton a Reggio Emilia. L’arrivo, il saluto ai bambini, gli abbracci: Tornerò. La direttaLa principessa del Galles in visita oggi e domani per conoscere da vicino il Reggio Emilia Approach sull’infanzia. Per Catherine è il primo viaggio all’estero ... bologna.repubblica.it