Durante una visita di due giorni, la principessa ha partecipato a diverse iniziative nella città di Reggio Emilia. È stata premiata con il Premio Tricolore e ha visitato il centro Malaguzzi, noto per le sue attività dedicate all’educazione e alla prima infanzia. La visita è stata accompagnata da momenti di emozione, come dichiarato dalla stessa partecipante. La giornata si è conclusa con incontri e scambi di opinioni con operatori e rappresentanti del settore.

Ancora emozione per la visita di due giorni di Kate Middleton. La principessa ha ricevuto il Premio Tricolore ed ha visitato il centro Malaguzzi Iniziano le danze. Dopo l’arrivo a Reggio Emilia Kate Middleton ha intrapreso le attività e gli impegni previsti per oggi. Prima tra tutte,la celebre consegna del Premio Tricolore“per il suo profondo impegno a favore dell’infanzia e per l’opera svolta attraverso il Royal Foundation Centre for Early Childhood,volto ad accrescere la consapevolezza e a promuovere azioni concrete sull’importanza dei primi anni della vita”, consegnato dal sindaco Marco Massari. In seguito, la principessa ha ascoltato il racconto di Ione Bartoli, pioniera delReggio Approach,dal quale Kate Middleton è molto incuriosita.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Kate Middleton visita il centro Malaguzzi a Reggio Emilia: ‘Molto emozionata’

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