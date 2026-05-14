AGI - Prosegue la visita di Kate Middleton a Reggio Emilia focalizzata sulla filosofia educativa del " Reggio Emilia Approach ". Questa mattina la principessa del Galles è in vista in una scuola d'infanzia che mette l'ambiente al centro dell'apprendimento. La seconda tappa la vedrà impegnata al centro di riciclaggio creativo Remida, progetto culturale di sostenibilità e ricerca sui materiali di scarto. Prima di tornare a Londra, la moglie del futuro re britannico farà una sosta in un agriturismo, nel Parmense, dove tolti gli abiti reali indosserà il grembiule in versione ' rezdora ' partecipando alla preparazione delle eccellenze culinarie emiliane.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Kate a Reggio Emilia, la seconda giornata della principessa in città fra bimbi e progetti culturali

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