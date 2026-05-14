AGI - Prosegue la visita di Kate Middleton a Reggio Emilia focalizzata sulla filosofia educativa del " Reggio Emilia Approach ". Dopo la visita di questa mattina a una scuola d'infanzia che mette l'ambiente al centro dell'apprendimento, la Principessa del Galles ha fatto tappa al centro di riciclaggio creativo Remida, progetto culturale di sostenibilità e ricerca sui materiali di scarto. La principessa Kate gioca con i bimbi al Remida. Con la fantasia di un bambino sostenuta dalla comunità, un vecchio ingranaggio si può trasformare in un cespuglio. Un anello di ottone in un cucchiaio. E i tubi in disuso per l'aerazione in una sorta di morbido verme gigante su cui stare in equilibrio. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Kate a Reggio Emilia, la principessa gioca con i bimbi al centro Remida (VIDEO)

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Kate a Reggio Emilia, la principessa gioca con i bimbi al centro RemidaAGI - Prosegue la visita di Kate Middleton a Reggio Emilia focalizzata sulla filosofia educativa del "Reggio Emilia Approach".

Il centro Remida accoglie la principessa Kate: il videoKate Middleton ha visitato il centro di riciclaggio creativo di Reggio Emilia che sforna progetti culturali e di sostenibilità.

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