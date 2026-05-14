Il centro Remida accoglie la principessa Kate | il video
La principessa Kate ha visitato il centro Remida di Reggio Emilia, un luogo dedicato al riciclo creativo. Durante la visita, sono stati mostrati alcuni dei progetti realizzati utilizzando materiali di recupero. Il centro si occupa di promuovere attività educative e artistiche rivolte a bambini e adulti, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza del riciclo. La visita si è svolta in un ambiente aperto, con la partecipazione di operatori e assistenti coinvolti nelle attività quotidiane del centro.
Kate Middleton ha visitato il centro di riciclaggio creativo di Reggio Emilia che sforna progetti culturali e di sostenibilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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