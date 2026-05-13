Durante la serata inaugurale dell’Eurovision 2026, il cantante napoletano ha portato il suo brano “Per sempre sì” sul palco, riuscendo a coinvolgere il pubblico presente e sui social. La sua esibizione ha generato un notevole successo online, con un aumento significativo di interazioni e condivisioni. La performance ha attirato l’attenzione anche di molti utenti digitali, contribuendo a far crescere la popolarità dell’artista nel contesto dell’evento musicale internazionale.

Sal Da Vinci va fa ballare tutta Vienna. Il cantante partenopeo, attesissimo sul palco dell’Eurovision 2026 non ha deluso le attese e ha spopolato nella serata inaugurale del discorso canoro. Da regolamento l’Italia fa parte dei ”fab-four” con Germania e Inghilterra e dunque è già in finale nella competizione canora mondiale che si sta svolgendo a Vienna. Pur non essendo in gara però l’esibizione del vincitore del Festival di Sanremo ha conquistato il web andando ben oltre i 3,5 milioni e mezzo di visualizzazioni. Obiettivo: tornare a vincere dopo 5 anni. Sal Da Vinci, artista napoletano nato in America, è senza dubbio il concorrente in gara più cliccato sui social network, catalizzando l’attenzione e il consenso di un bacino di telespettatori internauti che potrebbe riportare l’Italia a vincere la manifestazione dopo 5 anni.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Eurovision 2026, boom social per Sal Da Vinci: “Per sempre sì” fa ballare tutta Vienna

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