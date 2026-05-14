Juventus tra Champions e mercato | temi scottanti parla Yildiz

Il centrocampista della Juventus, che indossa la maglia numero 10, ha parlato recentemente di argomenti legati alla Champions League e al mercato. La sua presenza in squadra è sempre più centrale, e lui si impegna costantemente sia durante le partite sia nelle interviste. La società sta affrontando discussioni riguardo alla partecipazione in Champions e alle operazioni di mercato in corso. La sua posizione e le sue dichiarazioni attirano l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Il numero 10 della Juventus diventa sempre di più il cuore della sua squadra: non si risparmia mai, né in campo né fuori per la Vecchia signora. Un amore sempre espresso e mai negato da parte del talento turco e coronato dal rinnovo fino al 2030. Anche in occasione della presentazione della maglia ufficiale 202627, il ventunenne bianconero ha rilasciato dichiarazioni importanti: sul suo legame con il club, sul rinnovo di Vlahovic e sulla corsa Champions. Mentre firma autografi con Koopmeiners e Pinsoglio al MegaStore, come afferma la Gazzetta dello Sport, Kenan Yildiz non lascia spazio a dubbi: “Ho la Juve nel cuore. Io sono legatissimo al club”. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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