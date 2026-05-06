Juventus tra mercato e corsa Champions | il punto

La Juventus si trova a un punto di svolta tra le ambizioni di mercato e la corsa Champions. Il pareggio ottenuto in casa contro il Verona ha lasciato due punti importanti, influenzando le decisioni della società sia in campo che sul mercato. La situazione attuale rende più complesso pianificare le mosse future, con l’obiettivo di migliorare la posizione in campionato e mantenere il livello competitivo in Europa.

Juventus, l’effetto Verona: il rebus Champions condiziona il mercato. Il pareggio casalingo contro il Verona non ha portato via solo due punti preziosi, ma rischia di complicare seriamente le strategie di mercato della Juventus. Secondo quanto analizzato da Stefano Salandin su Tuttosport, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, tra mercato e corsa Champions: il punto ATALANTA JUVENTUS 0-1 SPALLETTI POSTPARTITA #news #seriea #campionato #juventus #perte #atalanta Notizie correlate Leggi anche: Juventus, Spalletti tra mercato e corsa Champions Leggi anche: Juventus, tra corsa Champions e mercato: da Kessié a Spinazzola, i piani dei bianconeri Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Edicola - Juventus, l'obiettivo è Carnesecchi: ma il mercato passa dalla Champions; Sbravati, tutti vogliono il top player Juve: il mercato del settore giovanile tra Inter e Roma (con Giuntoli); La Juventus fuori dalla Champions potrebbe portare un'altra rivoluzione: Comolli a rischio, pesano gli errori sul mercato; Mateta, l’agente a San Siro per Milan-Juve: si riapre la pista di mercato?. Mercato Juve, cosa succede con o senza Champions: i 70 milioni in ballo, gli scenariPrevisti 4-5 colpi in caso di qulificazione, ma restare fuori comporterebbe dei sacrifici. L’unica certezza rimane Yildiz: è l’intoccabile su cui costruire il nuovo ciclo ... corrieredellosport.it Tra Juve e Roma il terzo gode: sprint per la firmaCalciomercato Juventus e Roma, tra i due litiganti a spuntare è il terzo incomodo: lo scenario è ormai delineato. asromalive.it 6 MAGGIO 2012 - UNO SCUDETTO SPECIALE Per una squadra come la Juventus che nella propria storia ha vinto tanti Scudetti (38 sul campo, 36 ufficiali) ce ne sono alcuni che hanno un sapore totalmente differente Questo è il caso del titolo vinto nell - facebook.com facebook #Vlahovic, rinnovo con la Juventus in stand-by: @acmilan e Bayern Monaco adesso sperano - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com