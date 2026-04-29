Juventus Spalletti tra mercato e corsa Champions

La Juventus sta attraversando un momento di cambiamenti sotto la guida di Luciano Spalletti, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e qualificarsi per la prossima Champions League. La squadra ha affrontato diverse sfide nel mercato e nelle partite recenti, cercando di trovare un equilibrio tra approccio tattico e risultati. La corsa alla qualificazione europea rimane una priorità, mentre il tecnico lavora per consolidare il gruppo e migliorare la compattezza in campo.

La Juventus di Spalletti tra pragmatismo e rivoluzione: l’imperativo Champions. Luciano Spalletti ha ben chiara la posta in palio in questo convulso finale di stagione: l’accesso alla prossima Champions League non è solo un traguardo sportivo, ma la discriminante fondamentale per le ambizioni future della Juventus. Secondo quanto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti tra mercato e corsa Champions Spalletti disegna la nuova Juve: rinnovo, mercato e corsa Champions Notizie correlate Leggi anche: Juventus, tra corsa Champions e mercato: da Kessié a Spinazzola, i piani dei bianconeri Juventus: corsa Champions e scommessa su Vlahovic e SpallettiMarco Ottolini, dirigente sportivo della Juventus, affronta oggi il suo precedente club, il Genoa, in un contesto di mercato e campo estremamente... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Juve, c'è la suggestione Pellegrini a parametro zero. Il romanista: Grande rapporto con Spalletti; Juve, sul mercato caccia alla personalità. Spalletti: Non so se siamo maturi per certi traguardi; Chi serve davvero alla Juve il prossimo anno? Lewa, Alisson, Bernardo o...; Mercato Juve: tre top players per Spalletti. Pagina 3 | Alisson, pronto il contratto Juve! Si accelera: dentro il vertice di mercatoIl portiere brasiliano è intrigato dall’idea di riabbracciare il progetto tecnico di Spalletti e regalarsi un’ultima occasione da protagonista in Europa ... tuttosport.com Alisson, pronto il contratto Juve! Si accelera: dentro il vertice di mercatoVoleva capirci di più, Luciano Spalletti, prima di tornare sulle sue posizioni e allinearsi alla bozza progettuale di Damien Comolli. Un po’ perché credeva che, alla fine, il titolare designato tra i ... msn.com Immagino abbia allora apprezzato il livello di Milan-Juventus. x.com Today: Coppa Italia Primavera, the final act. @atalantabc @juventus per il trofeo - facebook.com facebook