A giugno, la Juventus intende fare un nuovo tentativo per ingaggiare Kolo Muani, con una proposta di circa 40 milioni di euro. La società bianconera continua a cercare un centravanti, ritenuto essenziale per rafforzare la rosa e puntare a ottenere trofei. La trattativa è ancora in fase di definizione, mentre il nome del giocatore rimane al centro delle discussioni di mercato.

Torino, 4 marzo 2026 – La Juve cerca ancora un centravanti. E’ una delle pedine fondamentali per la crescita e il rilancio verso la lotta ai trofei. Un portiere, un difensore, un mediano e, appunto, uno o due attaccanti. E’ necessario dopo le difficoltà incontrate negli ultimi mesi senza Dusan Vlahovic, con Jonathan David mai realmente convincente, Louis Openda oltremodo deludente, e un Edon Zhegrova a mezzo servizio. Quindi non solo prime punte, ma anche giocatori di raccordo dato che il solo Yildiz è stato sempre costante nel suo rendimento. Servirebbe dunque una mezza rivoluzione. La strategia di mercato estivo non ha dato frutti, partendo dalla mancata conferma di Randal Kolo Muani, oggi giocatore che avrebbe fatto molto comodo, passando da un ingente investimento per Openda, rimasto scottato dal tatticismo del calcio italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, a giugno nuovo tentativo per Kolo Muani. Servono 40 milioni

Calciomercato Juve LIVE: ritorno possibile per Kolo Muani? Spunta l’ipotesi Perrone per giugnoCarnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al...

Leggi anche: Juventus, nuovo assalto a Kolo Muani: patto col PSG per giugno. Spunta l’idea Mateta

Il ritorno di KOLO MUANI sarebbe DEVASTANTE Analisi Tattica

Una selezione di notizie su Kolo Muani.

Temi più discussi: Juve, partita riaperta per il rinnovo di Vlahovic: pronto un nuovo incontro con gli agenti; Juventus, il rinnovo del contratto a Vlahovic non esclude il ritorno di Kolo Muani: David e Openda da tagliare; La lista di Spalletti per il mercato della Juve: gli obiettivi per ogni reparto; Rivoluzione Continassa | il nuovo patto per Vlahovic e l’ombra di Kolo Muani.

Juve, a giugno nuovo tentativo per Kolo Muani. Servono 40 milioniTorino, 4 marzo 2026 – La Juve cerca ancora un centravanti. E’ una delle pedine fondamentali per la crescita e il rilancio verso la lotta ai trofei. Un portiere, un difensore, un mediano e, appunto, ... sport.quotidiano.net

La Juventus tornerà alla carica per Kolo Muani: gli aggiornamentiGianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha spiegato che la Juventus, in estate, proverà nuovamente a prendere Randal Kolo Muani: L'interesse per Kolo Muani è ... tuttojuve.com

Juventus, David e Openda non convincono: da Kolo Muani a Malen i nomi per l’estate facebook

#Vlahovic come #Vialli, il progetto #Spalletti: Champions con la #Juve insieme a #KoloMuani o a... #Malen! x.com