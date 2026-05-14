Juventus Next Gen intervento di ricostruzione del crociato per Gunduz | il bollettino

Dopo aver subito un infortunio al ginocchio, il giocatore della Juventus Next Gen è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato. Il bollettino medico ufficiale è stato diffuso al termine dell’operazione, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi di recupero. La società ha comunicato l’avvenuto intervento, senza menzionare eventuali complicazioni o altre informazioni riguardanti le condizioni del calciatore.

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Ma un nell'intervento giudiziario lo vogliamo fare o dobbiamo ancora sentire sto coso gracchiare a casaccio @juventusfc ? x.com

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