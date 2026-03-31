La squadra Juventus Next Gen ha comunicato che il giovane difensore ha subito un intervento a seguito di un infortunio. Attualmente, il calciatore sta iniziando il percorso di recupero e il bollettino medico fornisce dettagli sull’operazione e le prossime fasi del trattamento. La società ha reso noto lo stato di salute del giocatore senza ulteriori commenti.

di Marco Baridon occorso al giovane difensore bianconero che comincia l’iter di recupero. Intervento chirurgico per Bruno Martinez della Juventus Next Gen: il difensore classe 2006 è stato sottoposto a un’ operazione per la stabilizzazione rotulea a seguito di lussazione rotulea del ginocchio sinistro. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL BOLLETTINO – « Nella giornata odierna Bruno Martinez è stato sottoposto a intervento di stabilizzazione rotulea a seguito di lussazione rotulea del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito dal Prof. Sonnery Cottet, è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà ora l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, intervento per Martinez: il bollettino sull’infortunio

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