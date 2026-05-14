Juventus l’ultimo ballo allo Stadium | da Openda a Di Gregorio ecco chi prepara le valigie

La Juventus saluta l’ultima partita stagionale allo Stadium con alcune novità in vista. Durante l’incontro con la Fiorentina, si sono notate diverse variazioni tra i giocatori, con alcuni già pronti a lasciare il club. Tra i nomi che si prospettano in partenza ci sono Openda e Di Gregorio, mentre altri elementi della rosa sono considerati esuberi. La partita ha segnato la conclusione della stagione casalinga della squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui