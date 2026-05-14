Juventus l’ultimo ballo allo Stadium | da Openda a Di Gregorio ecco chi prepara le valigie
La Juventus saluta l’ultima partita stagionale allo Stadium con alcune novità in vista. Durante l’incontro con la Fiorentina, si sono notate diverse variazioni tra i giocatori, con alcuni già pronti a lasciare il club. Tra i nomi che si prospettano in partenza ci sono Openda e Di Gregorio, mentre altri elementi della rosa sono considerati esuberi. La partita ha segnato la conclusione della stagione casalinga della squadra.
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