Udinese Juve ballottaggio aperto tra Perin e Di Gregorio per la sfida del Bluenergy Stadium Ecco chi è in vantaggio

Per la partita tra Udinese e Juventus di sabato sera, il portiere titolare sarà deciso tra Mattia Perin e Michele Di Gregorio. La sfida si giocherà allo stadio Bluenergy Stadium. Entrambi i portieri sono in corsa per un posto tra i pali e il tecnico sta valutando quale tra i due schierare. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime ore.

Udinese Juve, ballottaggio aperto tra Mattia Perin e Michele Di Gregorio per la sfida in programma sabato sera. Vediamo chi è in vantaggio al momento. La Juve si avvicina alla trasferta contro l’Udinese con un nodo ancora da sciogliere nel reparto arretrato. Secondo l’analisi di Tuttosport, il duello per la maglia da titolare tra i pali non è affatto archiviato. Al momento, Mattia Perin sembra essere in leggero vantaggio per difendere la porta bianconera nel match in programma sabato sera al Bluenergy Stadium. CONTINASSA JUVE LIVE Il sorpasso ai danni di Michele Di Gregorio, che già c’è stato nelle ultime uscite bianconere, resta un’ipotesi concreta che verrà vagliata con attenzione dallo staff tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

