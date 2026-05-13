La Lega Serie A e la Prefettura sono in contatto per modificare l’orario della partita tra Roma e Lazio, a causa di difficoltà organizzative. La decisione di anticipare il match nasce dalla necessità di gestire meglio le esigenze di sicurezza e viabilità. La partita, prevista originariamente in un orario diverso, potrebbe essere spostata per favorire un migliore coordinamento tra le autorità e gli organizzatori.

. Ripercussioni anche sul match della Juve. Importanti aggiornamenti sulla gestione dell’ordine pubblico a Roma per il prossimo weekend. Secondo quanto riportato da Sky Sport, si sta profilando una nuova ipotesi per evitare il rinvio del derby a lunedì: Lega Serie A e Prefettura starebbero lavorando per anticipare Roma-Lazio a domenica 17 maggio alle ore 12:00. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Per rendere fattibile questo incastro e decongestionare l’area del Foro Italico, è stata avanzata una richiesta ufficiale alla Federazione Italiana Tennis e Padel: l’obiettivo è posticipare la finale maschile degli Internazionali d’Italia dalle 15:00 alle 17:30.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Caos calendari, continua il balletto: Lega Serie A e Prefettura in contatto per anticipare Roma-Lazio

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