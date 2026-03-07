Il Mattino | Napoli Conte vede la Champions | grande vittoria ma finale da rivedere

Il Napoli ha ottenuto una vittoria importante contro il Torino, consolidando la sua posizione in classifica. La squadra di Conte si prepara ora a disputare un’eventuale finale di Champions League, dopo aver dimostrato il proprio valore in questa stagione. La partita di ieri ha visto i partenopei dominare sul campo e rafforzare le speranze di qualificazione, mentre il tecnico ha commentato la prestazione e la finale da migliorare.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli continua la sua corsa verso la Champions League e lo fa con una vittoria pesante contro il Torino. La squadra di Antonio Conte domina per lunghi tratti la partita ma nel finale si complica la vita, concedendo un gol che riapre momentaneamente la sfida. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, il tecnico azzurro è soddisfatto della prestazione della squadra, soprattutto considerando le numerose assenze che hanno accompagnato la stagione. Nel racconto di Pino Taormina sulle pagine de Il Mattino, Conte sottolinea la personalità mostrata dal Napoli: «Sono felice nel vedere la squadra andare in campo con questa personalità, nonostante tutte queste assenze». 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli, Conte vede la Champions: grande vittoria ma finale da rivedere” Il Mattino: “Napoli-Bologna, la finale giusta: Conte contro Italiano per la Supercoppa”"> È la finale che doveva essere, quella “giusta”, come l’ha definita Cristian Chivu. Leggi anche: Il Mattino: “Napoli, Champions da 48 milioni ma De Laurentiis guarda oltre: sprint sul centro sportivo” Nuovo film scudetto Napoli, TRAILER da BRIVIDI Altri aggiornamenti su Il Mattino Napoli Conte vede la.... Temi più discussi: Napoli, Conte lancia la nuova sfida: De Laurentiis vuole blindarlo; CONTE-NAPOLI, AVANTI INSIEME? IL MATTINO: PRONTO IL PROGETTO PER IL TERZO ANNO; Verona-Napoli 1-2, Conte nel post partita: Ho ancora un anno di contratto qui. De Bruyne dovrebbe allenarsi con noi da settimana prossima; Napoli, rendimento primo e secondo tempo: gli azzurri di Conte soffrono in difesa. Il Napoli si avvicina alla Champions: la reazione di Conte. Troppa sofferenza nel finaleIl Napoli nella serata di ieri ha conquistato una successo molto importante nella partita contro il Torino, la squadra azzurra ha consolidato il terzo posto in classifica dopo 28 giornate. L'edizione ... msn.com Il Mattino – Conte fiuta il pericolo contro il Torino, ecco il messaggio dato alla squadraL'edizione odierna de il Mattino scrive in merito dello stato d'animo di Antonio Conte, in vista della partita di stasera contro il Torino. Il quotidiano evidenzia la massima attenzione che il tecnico ... mondonapoli.it Il Mattino - facebook.com facebook Dino #Zoff al Mattino: “Convocherei in Nazionale sia #Vergara sia #Pisilli: ci serve gente fresca che dia entusiasmo…” x.com