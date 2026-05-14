Juventus Comolli fa piazza pulita | in sette con le valigie pronte chi sono
La stagione della Juventus sta per terminare, lasciando molte questioni ancora senza risposta riguardo alla composizione della squadra. Tra i cambi in programma, alcune figure vengono identificate come prossime a lasciare il club, con sette persone che si preparano a partire. La situazione attuale si inserisce in un quadro di riorganizzazione, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulle operazioni di mercato e sui nomi coinvolti. La squadra si prepara a un’estate di possibili novità e cambiamenti significativi.
La stagione della Juventus si avvia verso la conclusione con molti interrogativi ancora aperti sul futuro della rosa. La sfida contro la Fiorentina rappresenterà infatti l’ultima gara casalinga dell’annata bianconera e potrebbe coincidere anche con il saluto di diversi giocatori destinati a lasciare Torino durante il prossimo calciomercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza starebbe preparando una vera e propria rivoluzione. Tra i nomi in uscita spiccano quelli del big Michele Di Gregorio e dell’acquisto da 40 milioni, Lois Openda, ma non sarebbero gli unici destinati a partire. Restano inoltre ancora da definire le posizioni di Dusan Vlahovic, Federico Gatti e Teun Koopmeiners, tutti con il futuro ancora in bilico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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