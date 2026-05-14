Juventus Comolli fa piazza pulita | in sette con le valigie pronte chi sono

La stagione della Juventus sta per terminare, lasciando molte questioni ancora senza risposta riguardo alla composizione della squadra. Tra i cambi in programma, alcune figure vengono identificate come prossime a lasciare il club, con sette persone che si preparano a partire. La situazione attuale si inserisce in un quadro di riorganizzazione, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulle operazioni di mercato e sui nomi coinvolti. La squadra si prepara a un’estate di possibili novità e cambiamenti significativi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui