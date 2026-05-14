Juventus Comolli fa piazza pulita | in sette con le valigie pronte chi sono

Da thesocialpost.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione della Juventus sta per terminare, lasciando molte questioni ancora senza risposta riguardo alla composizione della squadra. Tra i cambi in programma, alcune figure vengono identificate come prossime a lasciare il club, con sette persone che si preparano a partire. La situazione attuale si inserisce in un quadro di riorganizzazione, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulle operazioni di mercato e sui nomi coinvolti. La squadra si prepara a un’estate di possibili novità e cambiamenti significativi.

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La stagione della Juventus si avvia verso la conclusione con molti interrogativi ancora aperti sul futuro della rosa. La sfida contro la Fiorentina rappresenterà infatti l’ultima gara casalinga dell’annata bianconera e potrebbe coincidere anche con il saluto di diversi giocatori destinati a lasciare Torino durante il prossimo calciomercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza starebbe preparando una vera e propria rivoluzione. Tra i nomi in uscita spiccano quelli del big Michele Di Gregorio e dell’acquisto da 40 milioni, Lois Openda, ma non sarebbero gli unici destinati a partire. Restano inoltre ancora da definire le posizioni di Dusan Vlahovic, Federico Gatti e Teun Koopmeiners, tutti con il futuro ancora in bilico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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