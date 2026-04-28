A Arezzo è stato segnalato un caso di virus Zika, portando l’amministrazione comunale a intervenire con misure di prevenzione. Il Comune ha invitato i cittadini a chiudere le finestre e ad adottare precauzioni contro le zanzare, minacciando sanzioni in caso di mancato rispetto. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa, evidenziando la volontà di affrontare prontamente la situazione.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo Ohi, qui a Arezzo un se scherza mica! È saltato fuori un caso di virus Zika e in Comune hanno detto: “Ora se fa sul serio!”. Subito un’ordinanza bella tosta, di quelle che non ti puoi far scivolare addosso come una zanzara d’estate. Tutto parte da uno che, poveretto, s’è beccato ‘sto virus e prima di finire all’Ospedale San Donato s’è fatto un giretto tra via Vespucci e via Magellano. E allora giù di disinfestazione a tappeto: roba da far scappare anche le zanzare più coraggiose. Stasera dalle dieci fino all’alba, squadroni armati di spray e buona volontà gireranno per le strade, ma non solo: bussano pure alle porte! “Permesso, si entra in giardino!”, e te non puoi dire di no, eh.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, arriva lo Zika e il Comune fa piazza pulita: “Chiudi le finestre e via le zanzare, o si paga!”

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