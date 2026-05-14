Sul mercato si fa strada l'interesse di alcuni club europei nei confronti di un giovane talentuoso, considerato tra i più promettenti in Europa. La squadra italiana sta valutando attentamente come gestire le future uscite e le possibili acquisizioni per rafforzare la rosa. In particolare, il club sta lavorando per mantenere un equilibrio tra il rafforzamento della squadra e la gestione delle eventuali partenze di alcuni giocatori chiave.

Torino, 14 maggio 2026 – Cercare quattro rinforzi di qualità sul mercato, ma anche resistere in uscita. Certo, il bilancio va salvaguardato nel solco della sostenibilità e forse una plusvalenza potrebbe saltare fuori, ma i top player la Juventus cercherà di tenerli. Soprattutto uno: Kenan Yildiz. Fresco di rinnovo contrattuale, il talento turco è al centro del progetto e per la Juventus è intoccabile, ma il mercato internazionale può toccare fili economici importanti e in certi casi, forse, è meglio usare il condizionale. Non a caso, infatti, il Real Madrid lo avrebbe messo nella propria lista di mercato, anche se in casa merengues manca ancora la certezza di chi sarà il prossimo allenatore.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juve, occhio al Real Madrid su Yildiz: la Vecchia Signora vuole resistere

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