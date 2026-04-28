Juve il Bayern irrompe su Vlahovic Vecchia Signora su Robert Lewandowski

Il mercato calcistico internazionale si infiamma con l'interesse del Bayern Monaco verso Vlahovic, mentre la Juventus sta valutando un possibile trasferimento di Lewandowski. Il giocatore serbo è in scadenza di contratto tra pochi mesi e la sua situazione contrattuale resta al centro delle discussioni tra le parti coinvolte. Le trattative tra il club tedesco e Vlahovic sembrano aver preso piede, mentre la Vecchia Signora si muove per eventuali alternative offensive.

Torino, 28 aprile 2026 - Dusan Vlahovic si trova in una posizione delicata mentre il suo contratto con la Juventus si avvicina alla scadenza. La situazione attuale ha sollevato importanti domande sul futuro del centravanti, che è diventato un punto di riferimento per la squadra bianconera sin dal suo arrivo nel gennaio 2022, anche se i ciclici infortuni ne hanno limitato l’apporto. Con le voci di mercato che si intensificano, i tifosi si chiedono se Vlahovic possa davvero lasciare la Juventus e quali potrebbero essere le sue prossime mosse. Dusan è approdato alla Juventus dopo un periodo di grande successo alla Fiorentina, dove ha dimostrato di essere uno dei migliori attaccanti della Serie A, mentre in bianconero, complice anche una fase Juve non da primissimi posti, il rendimento ha vissuto alti e bassi.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, il Bayern irrompe su Vlahovic. Vecchia Signora su Robert Lewandowski Notizie correlate Gol Locatelli, Juve Galatasaray 1-0: il capitano bianconero su rigore dà il via alla rimonta della Vecchia Signoradi Redazione JuventusNews24Gol Locatelli, il capitano bianconero su rigore ha sbloccato il match aprendo le danze e aumentando le speranze di rimonta... De Gea Juve, il portiere spagnolo resta nel mirino dei bianconeri: ecco perché la Vecchia Signora potrebbe puntare su di luidi Redazione JuventusNews24De Gea Juve, i bianconeri non mollano la pista che porta all’estremo difensore della Fiorentina. Altri aggiornamenti Juve, Bayern breaks into Vlahovic. Old Lady on Robert LewandowskiThe Bavarians want Vlahovic alongside Kane, but is a renewal with Juventus far off? The Bianconeri are interested in Lewandowski and Kolo Muani, but there are obstacles. Reijnders is a strong contende ... sport.quotidiano.net Serie A, Milan-Juventus: il Diavolo e quel tabù da sfatare con la Vecchia SignoraNapoli permettendo, Milan-Juventus conta per il secondo posto nella classifica di Serie A. Una super sfida che, negli ultimi anni, è stata più combattuta che spettacolare. Lo confermano le statistiche ... tuttosport.com