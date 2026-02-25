Osimhen Juve il bomber nigeriano strizza l’occhio alla Vecchia Signora Il punto sul futuro dell’ex Napoli e cosa filtra in casa bianconera

Osimhen Juve, il bomber nigeriano strizza l’occhio alla Vecchia Signora. Cosa filtra sul futuro dell’ex napoletano e le ultime in casa bianconera. La Juve si prepara alla sfida decisiva di questa sera contro il Galatasaray in un clima reso rovente dalle parole di Victor Osimhen. Come riportato da Tuttosport, l’attaccante ha scosso l’ambiente dichiarando apertamente che indossare la maglia bianconera in futuro sarebbe un onore. “La Juventus è uno dei club più importanti della storia del calcio”, ha ammesso il giocatore, rivelando come in passato il trasferimento sia sfumato solo per la resistenza della sua vecchia società. L’apertura al mercato è totale, con la punta che ha sottolineato come la stragrande maggioranza dei calciatori non saprebbe dire di no a una simile offerta. CALCIOMERCATO JUVE LIVE Oltre alle sirene di mercato, il giocatore ha speso parole cariche di stima per Luciano Spalletti, con cui ha condiviso il trionfo a Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Elkann Juve, il numero uno di Exor non cede ma alla Continassa c’è sempre più movimento: cosa filtra sul futuro della Vecchia SignoraL'ambiente della Juventus è in fermento: tra smentite ufficiali e voci di colossi internazionali, il futuro della squadra e le strategie di Exor, guidata da Elkann, rimangono al centro dell’attenzione.

Osimhen salta Juve Galatasaray? Problema al polpaccio per il nigeriano. Cosa filtra sulle sue condizioniVictor Osimhen non giocherà contro la Juventus e il Galatasaray a causa di un infortunio al polpaccio.

