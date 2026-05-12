Juve-Fiorentina | nuova data e orario Dopo la decisione della Prefettura sul derby di Roma
La partita tra Juventus e Fiorentina ha subito un nuovo spostamento di data e orario, con la modifica confermata dopo la decisione della Prefettura riguardo al derby di Roma tra Lazio e Roma. La sfida tra le due squadre si terrà in una data e a un orario diversi rispetto alla programmazione iniziale. Nel frattempo, il derby di Roma è stato fissato per lunedì 18 maggio alle 20.
ROMA – Cambia ancora la data e l’orario di Juventus Fiorentina. Lo spostamento del derby Roma-Lazio a lunedì 18 maggio alle 20.45 fa slittare anche tutte le altre partite coinvolte nella corsa alla Champions League. Così – in attesa di una presa di posizione ufficiale della Lega Serie A – anche Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma (tutte previste come il derby domenica 17 alle 12.30) si giocheranno in contemporanea con la stracittadina romana. La partita è stata posticipata dalla prefettura “alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare...🔗 Leggi su Firenzepost.it
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Juventus vs Fiorentina (17 maggio) – consigli sui biglietti reddit
Juve-Fiorentina, cambiano data ed orario della sfida? Si deve giocare in contemporanea al derby di RomaJuventus-Fiorentina, match della 37 esima giornata di Serie A, in programma allo Stadium domenica alle 12:30, cambierà molto probabilmente data ed orario. tuttojuve.com