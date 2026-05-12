Juve-Fiorentina | nuova data e orario Dopo la decisione della Prefettura sul derby di Roma

La partita tra Juventus e Fiorentina ha subito un nuovo spostamento di data e orario, con la modifica confermata dopo la decisione della Prefettura riguardo al derby di Roma tra Lazio e Roma. La sfida tra le due squadre si terrà in una data e a un orario diversi rispetto alla programmazione iniziale. Nel frattempo, il derby di Roma è stato fissato per lunedì 18 maggio alle 20.

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