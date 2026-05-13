Juve-Fiorentina e Lazio-Roma | ricorso al Tar della Lega di Serie A Dopo il no della Prefettura alla proposta di anticipo alle 12 di domenica
La Lega di Serie A ha presentato un ricorso al Tar in merito alla decisione della Prefettura di spostare il derby tra Lazio e Roma, programmato originariamente per domenica alle 12, a lunedì 18 maggio alle 20,45. La questione riguarda il cambio di orario e data della partita, che la Lega ha contestato dopo il no ricevuto dalla Prefettura sulla richiesta di anticipare l'incontro.
ROMA – La Lega di Serie A ha fatto ricorso al Tar per lo spostamento, deciso dalla Prefettura, del derby Lazio-Roma a lunedì 18 maggio alle 20,45. Portandosi dietro tutte le altre partite delle squadre in lotta per la Champions, a cominciare da Juventus-Fiorentina. La decisione del Tar si conoscerà nel pomeriggio di giovedì 14 maggio 2026. Questo dopo che fonti qualificate della Prefettura di Roma avevano fatto sapere che la proposta della Lega Calcio di anticipare alle 12 di domenica il derby Roma-Lazio ‘non è percorribile’. Secondo le stesse fonti resta dunque confermata la decisione del prefetto di Roma di far giocare la partita lunedì 18 maggio alle ore 20.🔗 Leggi su Firenzepost.it
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