Juve-Fiorentina e Lazio-Roma | ricorso al Tar della Lega di Serie A Dopo il no della Prefettura alla proposta di anticipo alle 12 di domenica

La Lega di Serie A ha presentato un ricorso al Tar in merito alla decisione della Prefettura di spostare il derby tra Lazio e Roma, programmato originariamente per domenica alle 12, a lunedì 18 maggio alle 20,45. La questione riguarda il cambio di orario e data della partita, che la Lega ha contestato dopo il no ricevuto dalla Prefettura sulla richiesta di anticipare l'incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui