Juve-Fiorentina finisce il balletto delle date | si gioca domenica 17 maggio alle 12

Da lanazione.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo settimane di incertezze e cambi di programmazione, la partita tra Juve e Fiorentina si disputerà domenica 17 maggio alle 12. La data è stata ufficializzata questa mattina, chiudendo un lungo susseguirsi di annunci e rinvii che avevano creato confusione tra tifosi e addetti ai lavori. La decisione è stata comunicata dalle autorità sportive, che hanno confermato l’orario e la giornata stabiliti per l’incontro, conclusione di un tira e molla che si è protratto per diversi giorni.

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Firenze, 14 maggio 2026 – Alla fine, dopo un grottesco balletto delle date, è arrivata la decisione: il derby di Roma si gioca domenica 17 maggio alle 12 (invece che alle 12,30) e questo (per il principio della contemporaneità delle sfide di squadre in lotta per uno stesso obiettivo, la Champions League in questo caso) si porta dietro, allo stesso orario anche Juve-Fiorentina, Como-Parma, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. Sciolto il nodo del derby romano tutto il resto si è adeguato mettendo così fine a questo balletto che ha coinvolto la Lega di Serie A, la Prefettura di Roma, il Tar del Lazio e addirittura l’Avvocatura dello Stato. Il nodo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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