Juve-Fiorentina e Roma-Lazio | Tar non decide sulla data e rimanda all’avvocatura dello Stato

Il Tar del Lazio ha deciso di non pronunciarsi sulla data delle partite tra Juventus e Fiorentina e tra Roma e Lazio, rinviando la questione all’avvocatura dello Stato. La disputa riguarda la programmazione dei match e la possibilità di spostamenti, ma il tribunale amministrativo ha scelto di non intervenire direttamente. La decisione lascia in sospeso le date ufficiali delle partite, con un’ulteriore fase di valutazione da parte delle autorità legali. La questione resta aperta e ancora senza una soluzione definitiva.

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