Juve-Fiorentina e Roma-Lazio | Tar non decide sulla data e rimanda all’avvocatura dello Stato
Il Tar del Lazio ha deciso di non pronunciarsi sulla data delle partite tra Juventus e Fiorentina e tra Roma e Lazio, rinviando la questione all’avvocatura dello Stato. La disputa riguarda la programmazione dei match e la possibilità di spostamenti, ma il tribunale amministrativo ha scelto di non intervenire direttamente. La decisione lascia in sospeso le date ufficiali delle partite, con un’ulteriore fase di valutazione da parte delle autorità legali. La questione resta aperta e ancora senza una soluzione definitiva.
ROMA – Valzer infinito sul derby d’Italia. ll Tar del Lazio non decide sul caso legato alla programmazione della partita Roma-Lazio, per domenica 17 maggio 2026 alle 12,30, e di conseguenza anche delle altre quattro gare programmate, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Como-Parma e Pisa-Napoli, rinviando tutto all’Avvocatura dello Stato. Questo accade a seguito del ricorso presentato dalla Lega di A contro la decisione di slittare i match a lunedì sera alle 20.45 per motivi di ordine pubblico per la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico che si disputerà alle 17. L’obiettivo di tutti i soggetti coinvolti nella ‘controversia’ è quello di favorire un’intesa tra le parti su data e orario dei match. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Sullo stesso argomento
Il TAR non decide su Roma-Lazio e rinvia tutto all’Avvocatura dello Stato: la Serie A ancora non sa quando giocareI giudici amministrativi hanno scelto di non esprimere alcun parere sulla controversia nata dopo la comunicazione del Prefetto di differire cinque...
Leggi anche: Il Tar all’italiana sul derby: non decide, rinvia tutto all’Avvocatura dello Stato
Temi più discussi: Juve-Fiorentina, derby di Roma, Milan e Como: ufficiale il calendario Serie A, quando si gioca; Roma-Lazio, Juve-Fiorentina e Genoa-Milan: perché domenica 17 maggio giocano alle 12.30; Quando si gioca Juventus-Fiorentina? Un caso (e caos) tutto italiano; Pasticcio al Foro italico, Juve-Fiorentina spostata a lunedì sera (forse).
Oggi è giovedì e ancora non si sa quando si giocherà Juventus-Fiorentina?? ? È guerra aperta tra il prefetto di Roma, il governatore della regione Lazio, la Lega Serie A e i club coinvolti nella lotta Champions. Tra chi vuole giocare domenica a mezzogio facebook
Si avvicina la sfida contro la Juventus per la #Fiorentina. Imperativo chiaro: evitare un'altra prova come quella con la Roma x.com
Ancora non si sa quando si giocherà Juve-Fiorentina. C'è un ricorso al TarC'è il tennis, no della Prefettura al derby di Roma alle 12,30 di domenica. Rinvio a lunedì sera. Effetto-domino su corsa Champions. E la ... rainews.it
Juve-Fiorentina e Lazio-Roma: ricorso al Tar della Lega di Serie A. Dopo il no della Prefettura alla proposta di anticipo alle 12 di domenicaLa Lega di Serie A ha fatto ricorso al Tar per lo spostamento, deciso dalla Prefettura, del derby Lazio-Roma a lunedì 18 maggio alle 20,45. Portandosi dietro tutte le altre partite delle squadre in lo ... firenzepost.it