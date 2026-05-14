Il TAR non decide su Roma-Lazio e rinvia tutto all'Avvocatura dello Stato | la Serie A ancora non sa quando giocare
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di non pronunciarsi sulla questione relativa alle partite rinviate tra Roma e Lazio, rimandando la discussione all'Avvocatura dello Stato. La vicenda riguarda la comunicazione del Prefetto, che ha spostato cinque incontri del 37° turno di campionato, tra cui il derby, a lunedì 18 maggio alle 20. La Serie A attende ora indicazioni ufficiali sulla programmazione delle partite, senza ancora avere una data certa per la ripresa del campionato.
I giudici amministrativi hanno scelto di non esprimere alcun parere sulla controversia nata dopo la comunicazione del Prefetto di differire cinque partite del 37° turno, tra cui il derby, a lunedì 18 maggio (ore 20.45). 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Gli orari della 37ª giornata di campionato restano nel limbo. Il TAR Lazio, sostanzialmente, ha deciso di non decidere sul ricorso presentato dalla Lega Calcio Serie A dopo la decisione della Prefettura di Roma di imporre la disputa del derby di Roma - e di con facebook
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