Jovanotti a Rondine preparate i sandali | arriva la pace versione festivalone

Da lortica.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella cittadina di Rondine continua il fermento legato agli eventi organizzati, tra incontri e iniziative di riflessione. Dopo numerosi appuntamenti pubblici, tra cui marce e laboratori, si aggiunge ora un nuovo protagonista musicale. La presenza di un noto artista italiano, noto per il suo impegno pubblico e le sue performance, è stata annunciata per un prossimo festival. La notizia ha suscitato aspettative tra i partecipanti e gli organizzatori della manifestazione.

A Rondine un c’è verso di stare tranquilli. Dopo presidenti, marce, incontri, laboratori, alberi piantati e riflessioni profonde, ora ci mancava solo lui: Jovanotti. E infatti eccolo qua. Il 7 giugno sbuca alla Cittadella della Pace per la chiusura dello YouTopic Fest 2026, in una serata che promette emozioni, musica e pure qualche abbraccio collettivo con vista Valdarno. Il titolo dell’evento già mette le mani avanti: “Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le guerre”. Tradotto dal festivalese: si canta, si riflette, si ascolta e magari si prova anche a diventare persone migliori senza dover andare in ritiro spirituale sull’Himalaya.🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Jovanotti a Rondine, preparate i sandali: arriva la pace versione festivalone

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