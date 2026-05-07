Jovanotti a Rondine preparate i sandali | arriva la pace versione festivalone

Nella cittadina di Rondine continua il fermento legato agli eventi organizzati, tra incontri e iniziative di riflessione. Dopo numerosi appuntamenti pubblici, tra cui marce e laboratori, si aggiunge ora un nuovo protagonista musicale. La presenza di un noto artista italiano, noto per il suo impegno pubblico e le sue performance, è stata annunciata per un prossimo festival. La notizia ha suscitato aspettative tra i partecipanti e gli organizzatori della manifestazione.

A Rondine un c’è verso di stare tranquilli. Dopo presidenti, marce, incontri, laboratori, alberi piantati e riflessioni profonde, ora ci mancava solo lui: Jovanotti. E infatti eccolo qua. Il 7 giugno sbuca alla Cittadella della Pace per la chiusura dello YouTopic Fest 2026, in una serata che promette emozioni, musica e pure qualche abbraccio collettivo con vista Valdarno. Il titolo dell’evento già mette le mani avanti: “Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le guerre”. Tradotto dal festivalese: si canta, si riflette, si ascolta e magari si prova anche a diventare persone migliori senza dover andare in ritiro spirituale sull’Himalaya.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Jovanotti a Rondine, preparate i sandali: arriva la pace versione festivalone Notizie correlate Destinazione Pace, a Rondine la festa finale di YouTopic Fest con JovanottiArezzo, 7 maggio 2026 – C’è un luogo, tra le anse dell’Arno e il rumore del mondo, dove la parola “nemico” smette di essere un destino e torna a... YouTopic Fest 2026, a Rondine la festa finale. Jovanotti ospite speciale per la paceC’è un luogo, tra le anse dell’Arno e il rumore del mondo, dove la parola “nemico” smette di essere un destino e torna a essere un volto. Tutti gli aggiornamenti Pace: Rondine, sarà Jovanotti a chiudere l’edizione 2026 di YouTopic Fest con Destinazione PaceSarà Lorenzo Jovanotti a chiudere l’edizione 2026 di YouTopic Fest, il festival internazionale della pace promosso da Rondine Cittadella della Pace. Il cantautore sarà tra i protagonisti di Destinazi ... agensir.it Jovanotti a Rondine per lo YouTopic Fest 2026Destinazione Pace. Musica e voci dal mondo insieme contro le guerre, questo il titolo della festa finale della decima edizione dello youtopic fest di rondine. Jovanotti sarà l’ospite di punta, con lu ... teletruria.it