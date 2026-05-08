Destinazione Pace Jovanotti torna a Rondine

Jovanotti ha scelto di tornare a Rondine, un centro dedicato alla promozione della pace, nonostante i numerosi impegni in programma, come un tour internazionale e il Jova Summer Party che si svolge in diverse località italiane. La sua presenza nel paese, dove ha già partecipato in passato, si inserisce in un momento di intense attività artistiche e di impegno pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Rondine chiama e Jovanotti risponde. Risponde a tono, perfino in un anno che lo vede impegnato su mille fronti, a cominciare dal tour mondiale e dal Jova Summer Party in giro per l’Italia. Il rapper cortonese non ha spazio, certo, per altri concerti, il suo calendario è intasato come il raccordo anulare a luglio. Ma alla chiamata della Cittadella della pace ha detto subito sì. Non un concerto, è chiaro, ma una festa: la festa finale di You Topic Fest 2026. Domenica 7 giugno, sul prato verde inaugurato dalla senatrice a vita Liliana Segre, davanti a migliaia di ragazzi e di appassionati. Una sorta di Jovanotti & Friends, verrebbe da dire ma...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Destinazione Pace. Jovanotti torna a Rondine Notizie correlate Destinazione Pace, a Rondine la festa finale di YouTopic Fest con JovanottiArezzo, 7 maggio 2026 – C’è un luogo, tra le anse dell’Arno e il rumore del mondo, dove la parola “nemico” smette di essere un destino e torna a... Leggi anche: Jovanotti a Rondine, preparate i sandali: arriva la pace versione festivalone Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Destinazione Pace. Jovanotti torna a Rondine; Pace: Rondine, sarà Jovanotti a chiudere l’edizione 2026 di YouTopic Fest con Destinazione Pace; YouTopic Fest 2026, a Rondine la festa finale. Jovanotti ospite speciale per la pace; Jovanotti il 7 giugno a Rondine, evento su prenotazione con donazione per la Cittadella della Pace. Anche Amara, Caccamo e Orchestra Instabile. Destinazione Pace. Jovanotti torna a RondineRondine chiama e Jovanotti risponde. Risponde a tono, perfino in un anno che lo vede impegnato su mille fronti, a cominciare dal tour mondiale e dal Jova Summer Party in giro per l’Italia. Il rapper ... lanazione.it Destinazione pace, a Rondine la festa finale di YouTopic Fest con JovanottiIl 7 giugno ad Arezzo la chiusura del festival internazionale: una grande esperienza collettiva tra testimonianze e musica, dove l’inquietudine si fa movimento per la pace. Sul palco incontri e moment ... msn.com Luoghi che sanno di pace. Spazi dove il tempo rallenta e tutto diventa più leggero. Il Kukua Beach non è solo una destinazione… è un modo di vivere l’estate. E mentre tutto è ancora silenzio… qualcosa sta per tornare. Viale dei Lidi – Fontane - facebook.com facebook