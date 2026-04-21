José Mourinho al Real Madrid? Perché Florentino Perez dovrebbe abbandonare l’idea della riunione del Santiago Bernabeu

In questi giorni si parla molto di un possibile ritorno di José Mourinho al Real Madrid. Secondo fonti portoghesi, il tecnico portoghese sta emergendo come uno dei candidati principali per la panchina della squadra nella prossima stagione. La notizia ha suscitato reazioni sui social media, con commenti e polemiche che si sono moltiplicati in breve tempo. Nel frattempo, il presidente del club sembra voler evitare questa soluzione e non ha ancora preso decisioni ufficiali in merito.

2026-04-21 13:52:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Jose Mourinho sta emergendo come un vero contendente per il posto del Real Madrid la prossima stagione, secondo quanto riferito in Portogallo. Ora ci si aspetta che il Real Madrid faccia a meno di Alvaro Arbeloa dopo le sue difficoltà che hanno visto il club scivolare nove punti dietro il Barcellona nella corsa al titolo della Liga e uscire dalla Champions League ai quarti di finale dopo le sconfitte in casa e in trasferta contro il Bayern Monaco. Vuol dire che il Real Madrid sarà ancora una volta a un bivio e cercherà un altro allenatore.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - José Mourinho al Real Madrid? Perché Florentino Perez dovrebbe abbandonare l’idea della riunione del Santiago Bernabeu Notizie correlate Mourinho Real Madrid, Florentino Perez stuzzicato dal clamoroso ritorno dello Special One! Gli scenariGila via dalla Lazio? C’è anche il Napoli! Le parole dell’agente infiammano il mercato Bastoni Barcellona, la risposta di Ausilio è un bluff?... “Mourinho è l’unico allenatore che è piaciuto a Florentino, Florentino fallo tornare”: il Chiringuito lo rivuole al Real MadridEndorsement di Pedrerol da sempre vicino al presidente del Madrid: “Ha battuto il miglior Barcellona della storia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: José Mourinho torna al Real Madrid? La battuta al giornalista dopo una domanda scomoda accende il mercato; ? José Mourinho would gladly return to Real Madrid; Real Madrid, voci sul ritorno di Mourinho: Futuro? Non posso garantire...; Il Real Madrid a caccia di un nuovo tecnico: nella lista c'è anche Mourinho. Real Madrid, tentazione José Mourinho: Florentino Perez pensa al ritorno dello Special OneUn Mourinho-bis 13 anni dopo. Negli ultimi giorni stanno crescendo i rumors che vogliono il tecnico portoghese come uno dei possibili candidati alla panchina del Real Madrid, che, a fine stagione, sal ... calciomercato.com Panchina Real Madrid, José Mourinho in pole come successore di Arbeloa: i dettagliPanchina Real Madrid. Vi abbiamo raccontato a lungo di come sia in corso un vero e proprio casting indetto dal numero 1 delle merengues Florentino Perez che, ... news-sports.it #RealMadrid, tentazione José #Mourinho: Florentino Perez pensa al ritorno dello Special One x.com Il derby di Lisbona è del . Nell'ultimo incrocio stagionale contro lo Sporting, le aquile hanno sconfitto i leoni per 2-1 con la rete allo scadere del recupero di Rafa Silva (93'). Tre punti che hanno catapultato José Mourinho al secondo posto, scavalca facebook