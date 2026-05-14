Jolo che stagione | Solo tanti applausi
Jolo, squadra neopromossa, aveva inizialmente l’obiettivo di mantenere un campionato tranquillo, senza grandi aspettative. Tuttavia, il percorso si è rivelato più sorprendente del previsto, portando la formazione a un passo dalla conquista del titolo e dalla promozione in Eccellenza. La stagione si è conclusa con applausi, mentre il team si prepara alla prossima sfida.
"Da neopromossi, puntavamo ad un campionato tranquillo. Invece siamo arrivati ad un punto dalla vittoria finale e dall’Eccellenza. Che altro devo dire, se non ringraziare i dirigenti, lo staff ed i ragazzi? Stagione ampiamente positiva, che deve rappresentare uno sprone anche per il futuro prossimo". Giacomo Perna, vice-allenatore dello Jolo, ha così tracciato il bilancio di quella che per il club è stata la miglior stagione di sempre, perlomeno a livello di prima squadra. Dopo un periodo necessario di assestamento gli uomini di mister Luigi Ambrosio sono cresciuti rivelandosi la "sorpresa" del girone A, chiudendo la "regular season" a 61 punti ed arrivando a sfiorare una promozione diretta in Eccellenza che avrebbe avuto dell’incredibile.🔗 Leggi su Lanazione.it
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