Jolo che stagione | Solo tanti applausi

Jolo, squadra neopromossa, aveva inizialmente l’obiettivo di mantenere un campionato tranquillo, senza grandi aspettative. Tuttavia, il percorso si è rivelato più sorprendente del previsto, portando la formazione a un passo dalla conquista del titolo e dalla promozione in Eccellenza. La stagione si è conclusa con applausi, mentre il team si prepara alla prossima sfida.

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"Da neopromossi, puntavamo ad un campionato tranquillo. Invece siamo arrivati ad un punto dalla vittoria finale e dall’Eccellenza. Che altro devo dire, se non ringraziare i dirigenti, lo staff ed i ragazzi? Stagione ampiamente positiva, che deve rappresentare uno sprone anche per il futuro prossimo". Giacomo Perna, vice-allenatore dello Jolo, ha così tracciato il bilancio di quella che per il club è stata la miglior stagione di sempre, perlomeno a livello di prima squadra. Dopo un periodo necessario di assestamento gli uomini di mister Luigi Ambrosio sono cresciuti rivelandosi la "sorpresa" del girone A, chiudendo la "regular season" a 61 punti ed arrivando a sfiorare una promozione diretta in Eccellenza che avrebbe avuto dell’incredibile.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Jolo, che stagione: "Solo tanti applausi" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Notizie correlate Campionato Promozione. Jolo, grandi applausi: "Una stagione storica»PROMOZIONE "Nelle ultime due gare abbiamo fatto esordire Madeo e Cartia, due "juniores". Leggi anche: Jolo calcio, non è bastato vincere. Applausi: adesso testa ai playoff Temi più discussi: Jolo, che stagione: Solo tanti applausi; Jolo Calcio-Pietrasanta: i pratesi puntano a una storica promozione in Eccellenza; Jolo, finisce il sogno Eccellenza. Da matricola una stagione top; Pattarello, Trombini e Manzo. La storia in due promozioni. Jolo, che stagione: Solo tanti applausiDa neopromossi, puntavamo ad un campionato tranquillo. Invece siamo arrivati ad un punto dalla vittoria finale e dall’Eccellenza. lanazione.it Jolo, finisce il sogno Eccellenza. Da matricola una stagione topArbitro: Nicolò Andrea Briganti di Carrara, coadiuvato da Alessio Dennis Vedda di Firenze e Elena Tarandetti di Pontedera. lanazione.it